Studie zum Missbrauch im Bistum Münster: Vorstellung im Juni

Nach mehr als zwei Jahren Forschungsarbeit stellen Historiker der Uni M├╝nster am 13. Juni das Ergebnis ihrer Arbeit zu Missbrauchsf├Ąllen im Bistum M├╝nster vor. Dabei geht es um die Zeit zwischen 1945 und 2020. Nach der Pressekonferenz im Schloss der Uni ├╝bergibt das f├╝nfk├Âpfige Team den Bericht an M├╝nsters Bischof Felix Genn, wie die Uni M├╝nster am Montag mitteilte. Einen ersten Zwischenbericht hatte die Gruppe um die Historiker Thomas Gro├čeb├Âlting (fr├╝her Uni M├╝nster, heute Professor in Hamburg) und Klaus Gro├če Kracht im Dezember 2020 vorgestellt und angek├╝ndigt, Namen von verantwortlichen Bisch├Âfen und Personalchefs nennen zu wollen. Bei den Vorw├╝rfen geht es von anz├╝glichen Kommentaren bis zu schwerem sexuellem Missbrauch ├╝ber viele Jahre.