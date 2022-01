125 Kilogramm

Fliegerbombe in Nürnberg gefunden – Evakuierung läuft

12.01.2022, 12:13 Uhr | MaM, t-online

In Nürnberg ist erneut eine Fliegerbombe entdeckt worden. Die Umgebung wird nun evakuiert. Hunderte Anwohner werden gebeten, ihre Wohnungen zu verlassen.

Bei Bauarbeiten wurde in Nürnberg erneut eine Fliegerbombe entdeckt. Wie die Stadt mitteilte, wurde die amerikanische Fliegerbombe am Mittwochvormittag an der Brunecker Straße entdeckt. Der Fundort sei nahezu identisch zum letzten (Mehr dazu lesen Sie hier).

Die Bombe soll noch im Laufe des Tages entschärft werden. Der Evakuierungsradius beträgt laut Stadt 300 Meter. Die Anwohner würden über die Evakuierung derzeit informiert. Nach ersten Schätzungen seien etwa 500 Menschen betroffen. Für diese werde in der Bertolt-Brecht-Schule eine Betreuungsstelle eingerichtet. Die Schule befindet sich in der Bertolt-Brecht-Straße 39.

Vor Ort seien derzeit etwa 130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten und dem Technischen Hilfswerk THW. Wie die Stadt mitteilt, habe die Bombe, wie auch die letzte, zwei Zünder und ein Gewicht von etwa 125 Kilogramm. Auf Container zum Schutz vor Splitter durch die Denotation werde dieses Mal verzichtet.