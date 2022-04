Flucht nach Bewusstlosigkeit

Mann begrapscht Frau – und wird schwer verletzt

18.04.2022, 15:55 Uhr | dpa

Bei einer Auseinandersetzung am Hauptbahnhof in Nürnberg ist ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann soll nach Polizeiangaben vom Montag eine Frau unsittlich berührt haben. Daraufhin entstand ein Streit.

Als ein 24-Jähriger eine Frau am Hauptbahnhof in Nürnberg unsittlich berührt, schlägt deren 20 Jahre alter Freund zu – und das laut Polizei so lange, bis dieser bewusstlos zu Boden geht.

Danach soll der 20-Jährige nochmals massiv mit der Faust auf sein Opfer eingeschlagen haben. Als der 24-Jährige wieder zu Bewusstsein kam und die Streife sah, rannte er davon, konnte aber von den Polizisten aufgegriffen werden.



Weil sich sein Gesundheitszustand danach verschlechtert habe, sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Beamten leiteten gegen die Beteiligten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur: dpa