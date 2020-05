Verhandlungen mit Stuttgart

Corona-Demo mit 500.000 Teilnehmern angemeldet

16.05.2020, 18:04 Uhr | t-online.de, dak

Zuletzt demonstrierten ein paar tausend Personen in Stuttgart gegen die Corona-Maßnahmen in ihrer Region. Nun meldeten die Veranstalter eine weitere Demo an – für 500.000 Menschen. Eine unrealistische Zahl.

500.000 Protestierende wollen die Initiatoren der Demonstration gegen die Corona-Verordnungen am Samstag auf der Cannstatter Wasen versammeln. Die Behörden der Stadt Stuttgart stehen der Personenzahl skeptisch gegenüber. Der Pressesprecher der Stadt Stuttgart bestätigte einen entsprechenden Bericht des SWR auf Twitter. Die Stadt sucht nun eine Lösung.

Der Cannstatter Wasen war vergangenen Samstag gut gefüllt. Mehrere tausend Menschen demonstrierten hier und in anderen deutschen Städten gegen die Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus – teilweise mischten sich auch Verschwörungsideologen und Rechtsextreme unter die Protestierenden.

Es stimmt, es liegt eine Anmeldung vor für 500.000 Teilnehmer. Dies halten die Behörden für nicht realistisch.

Es gibt in Stuttgart keinen Platz für eine Kundgebung dieser Größe in Zeiten der Pandemie. — Sven Matis (@svmatis) May 13, 2020

Die Stadt Stuttgart begrenzte die Zahl der Teilnehmer auf Zehntausend und mahnte die Initiatoren, den Abstand von eineinhalb Metern vor Ort einzuhalten. Mit der Anmeldung von 500.000 Teilnehmern setzten die Veranstalter noch eine Schippe drauf. Der Pressesprecher der Stadt twitterte: "Es gibt in Stuttgart keinen Platz für eine Kundgebung dieser Größe in Zeiten der Pandemie."

Am Donnerstag will die Stadt ihre Entscheidung bezüglich der Teilnehmerzahl bekanntgeben, berichtet der SWR. Darüber sei man mit den Veranstaltern im Gespräch. Auch müsse die An- und Abreise der Corona-Gegner besser koordiniert werden. Eines steht schon fest: Die Polizei soll bei Verstößen gegen die Corona-Verordnungen härter durchgreifen. Es soll etwa strenger kontrolliert werden. Halten sich Personen nicht an Mindestabstände oder die Maskenpflicht, sollen 300 Euro Bußgeld fällig sein.