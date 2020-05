Unfall in Stuttgart

Rentner kracht mit Pkw in Schaufenster von Wäscherei

19.05.2020, 17:55 Uhr | t-online.de

Einsatzkräfte der Polizei Stuttgart (Symbolbild): In der Innenstadt ist ein Mann mit seinem Pkw in die Scheibe einer Wäscherei gekracht. (Quelle: Eibner/imago images)

Ein 65-Jähriger ist in Stuttgart aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto in eine Schaufensterscheibe gekracht. Die Schadenssumme liegt bei mehreren tausend Euro.

Am Dienstagnachmittag ist ein 65-Jähriger in Stuttgart mit seinem Pkw in einer Wäscherei gelandet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann gegen 12.45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Suzuki gegen einen Betonblock gefahren sein. Er schob diesen zur Seite und krachte schließlich durch die Schaufensterscheibe der Reinigung am Flamingoweg.

Die Scheibe wurde durch den Aufprall komplett zerstört. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf mehrere tausend Euro, wie die Polizei mitteilte. Der Rentner blieb unverletzt.