VfB Stuttgart will letzten Aufsstiegsschritt mit Gomez gehen

28.06.2020, 03:26 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart will den wahrscheinlichen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga heute im Heimspiel gegen Darmstadt 98 mit seinem Star Mario Gomez besiegeln. Der frühere Nationalspieler und Fußballer des Jahres werde zum Saisonabschluss noch einmal in der Startelf stehen, kündigte Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag an. Der bald 35 Jahre alte Torjäger verlässt den VfB zum Saisonende. Ob er damit auch seine langjährige Karriere beendet, steht noch nicht fest.

Mit einem Punkt gegen Darmstadt würde der VfB die Bundesliga-Rückkehr nach einem Jahr in der Zweiten Liga auch rechnerisch perfekt machen. Aber auch bei einer Niederlage ist dem Tabellenzweiten der direkte Aufstieg wegen des vor dem letzten Spieltag um elf Treffer besseren Torverhältnisses gegenüber Verfolger 1. FC Heidenheim kaum noch zu nehmen. Wegen der Corona-Pandemie werden im Stadion erneut keine Fans sein. Der Verein bat seine Anhänger darum, von Feiern abzusehen.