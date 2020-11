An Silvester

Stuttgart verbietet Feuerwerk und Alkohol in der Innenstadt

20.11.2020, 18:20 Uhr | t-online

Dieses Jahr wird Silvester wegen Corona vielerorts anders aussehen als sonst: Stuttgart hat in der Innenstadt ein Feuerwerksverbot für den Silvesterabend und den Neujahrsmorgen ausgesprochen.

Innerhalb des City-Rings und auf weiteren belebten Plätzen verbietet die Stadt Stuttgart Feuerwerk für das diesjährige Silvester. Das Verbot gilt vom 31. Dezember 2020 ab 19 Uhr bis zum 1. Januar 2021 um 2 Uhr. Wie die Stadt mitteilt, sei der Konsum von Alkohol an diesen Orten ebenfalls weiterhin verboten. Das habe der Verwaltungsstab am Freitag beschlossen.

Das Feuerwerks- und Alkoholkonsumverbot gilt an folgenden Orten:

Innenstadtbereich innerhalb des Cityrings

Mittlerer und Unterer Schlossgarten

Wilhelmsplatz (Stuttgart-Mitte)

Feuersee

Weißenburgpark

Marienplatz

Erwin-Schoette-Platz

Karlshöhe

Bismarckplatz

Berliner Platz einschließlich Bosch-Areal – Stadtgarten

Pariser Platz

Mailänder Platz

Höhenpark Killesberg

Parkanlage Villa Berg

Wilhelmsplatz (Stuttgart-Bad Cannstatt)

Bahnhofsvorplatz

Kurpark

Dort ist es verboten Pyrotechnik mitzuführen und abzubrennen. "Das Feuerwerksverbot auf dem Schlossplatz hat sich bewährt. Das nehmen wir dieses Jahr auf und erweitern es auf die aktuelle Pandemiesituation", so Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Er verweist darüber hinaus auf die bekannten AHA-Regeln zur Eindämmung der Pandemie. Das Alkoholverbot gelte daher weiterhin – auch am 31. Dezember.

Polizeikontrollen an Silvester



Auch wenn das Feuerwerksverbot nicht im gesamten Stadtgebiet gilt, appelliert der OB an ein vernünftiges Verhalten an Silvester. "Wilde Feierei und Böllerei müssen dieses Jahr wirklich nicht sein. Wir alle wollen das neue Jahr nicht mit einer neuen Infektionswelle starten".

Die Polizei wird am Silvesterabend sowohl das Feuerwerks- und Alkoholverbot, als auch das Tragen der Maske und die Abstandsregeln überwachen. Man werde vor allem in der City, aber auch an sonstigen Hotspots präsent sein und Verstöße konsequent ahnden, so Polizeipräsident Franz Lutz.