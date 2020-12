Erdbeben bei Stuttgart

"Die schwäbische Erde wehrt sich gegen den neuen OB"

Auf der Schwäbischen Alb zeigten Seismographen eine Erdbebenstärke von 3,7. Schaden richteten die Erdstöße scheinbar nicht an. Sie sorgten allerdings für einige teils hämische Kommentare im Netz.

Am frühen Dienstagmorgen hat es ein leichtes, aber spürbares Erdbeben auf der Schwäbischen Alb gegeben. Von Burladingen aus soll es für mehrere Sekunden wahrnehmbar gewesen sein – bis nach Stuttgart und Tübingen. Das Lagezentrum des Innenministeriums im Land berichtete von mehreren besorgten Anrufen aus der Region. Die spiegeln sich auch im Netz wider.



Auch wenn es nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten und größeren Schäden gab, häuften sich am Morgen Reaktionen auf das Erdbeben. So nahmen die Twitter-User Bezug auf die Corona-Pandemie, den beginnenden Dezember oder auf die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart, die am Sonntag einen neuen Mann für die Rathausspitze in der Landeshauptstadt hervorbrachte. Die Netzreaktionen.