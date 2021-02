Auswirkungen von Corona

Stuttgarts Einwohnerzahl in 2020 gesunken

02.02.2021, 15:14 Uhr | t-online

Die Einwohnerzahl in Stuttgart ist im vergangenen Jahr gesunken. Derzeit wohnen über 600.000 Menschen in der Stadt.

Im Jahr 2020 ist die Einwohnerzahl in Stuttgart um 6.330 Personen gesunken. Das hat laut Stadt eine Auswertung des Statistischen Amts ergeben. Den stärksten Einwohnerverlust verzeichnete demnach Stuttgart-Mitte. Die Bevölkerungszahl lag am 31. Dezember 2020 bei 608.260 Personen. Im Jahr 2019 war die Einwohnerzahl noch um 234 Menschen gewachsen.

Laut der Statistik zogen im vergangenen Jahr 39.977 Personen in die Stadt, während 47.123 Menschen wegzogen. "Es ist davon auszugehen, dass diese außergewöhnlichen Wanderungsverluste vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie insbesondere auf einen gebremsten Zuzug aus dem Ausland und von Studienanfängern sowie der zweitweise getrübten Arbeitsmarktlage zurückzuführen sind", so Thomas Schwarz, der Leiter des Statistischen Amts in Stuttgart. Die Zahl der Geburten überstieg die Zahl der Sterbefälle. Insgesamt 6.256 Kinder wurden geboren, 5.449 Personen starben.

Von den über 600.000 Menschen sind 155.717 Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft in Stuttgart gemeldet. Das macht einen Anteil von 25,6 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung ist erstmals seit dem Jahr 2010 gesunken.