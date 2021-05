Stellvertreter geschickt

Führerscheinanwärter schummeln sich durch Theorieprüfung

15.05.2021, 09:06 Uhr | dpa

Jemand füllt einen Prüfungsbogen für die theoretische Führerscheinprüfung aus (Symbolbild): In Stuttgart haben sich mehrere Anwärter ihren Führerschein erschlichen. (Quelle: Becker & Bredel/imago images)

Fahrschüler in Stuttgart haben offenbar andere dafür bezahlt, die theoretische Führerscheinprüfung für sie abzulegen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Mehrere Führerscheinanwärter in Stuttgart und Esslingen haben sich mit einem Trick durch die theoretische Prüfung geschummelt. Acht Menschen sollen den entscheidenden Test nicht selbst abgelegt, sondern andere geschickt haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.



Demnach wurden diese für das Ablegen der Prüfung unter falschem Namen mit vierstelligen Geldsummen bezahlt. Außerdem legten sie die Ausweise der eigentlichen Führerscheinanwärter vor.

Ob die falschen Prüflinge im Namen ihrer Auftraggeber bestanden hatten, war zunächst unklar. Die Polizei durchsuchte bereits am Mittwoch eine Fahrschule in Stuttgart sowie Wohnungen und Autos mehrerer Verdächtiger dort und in Esslingen. Dabei sollen Polizisten mögliche Beweise und Geld sichergestellt haben.