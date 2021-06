Stuttgart

VfB Stuttgart verpflichtet Mainzer Torwart Florian Müller

16.06.2021, 16:33 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Torwart Florian Müller vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 verpflichtet. Der 23-Jährige unterschrieb bei den Schwaben einen Vertrag bis 30. Juni 2025, teilte der Verein am Mittwoch mit. Beim VfB soll Müller den Schweizer Gregor Kobel ersetzen, der zum DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund wechselt.

Die Ablösesumme für den gebürtigen Saarländer soll laut Medienberichten zwischen vier und fünf Millionen Euro liegen. Für Kobel kassieren die Stuttgarter rund 15 Millionen Euro. Zuletzt war Müller von Mainz für ein Jahr an den SC Freiburg ausgeliehen worden, dort spielte er eine starke Saison.

"Florian Müller hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen. Seine Fähigkeiten als noch junger Torhüter, sein Charakter und seine Mentalität machen ihn zu einem perfekten Neuzugang", sagte der VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. In Mainz war der frühere Junioren-Nationalspieler nicht an Robin Zentner vorbeigekommen, der bei den Rheinhessen auch künftig die Nummer eins im Tor bleiben soll.