Trotz Abkehr von Inzidenzregeln

Stadt bleibt bei Absage des Cannstatter Wasen

12.08.2021, 15:44 Uhr | dpa

In Baden-Württemberg ist die Inzidenz künftig nicht mehr ausschlaggebend für die Corona-Regeln. An der Absage des Wasen ändert das aber nichts.

Trotz der Abkehr Baden-Württembergs von den starren Inzidenzregeln bleibt es bis auf Weiteres bei der Absage des Cannstatter Volksfests in Stuttgart. "An dem Beschluss hat sich bislang nichts geändert", sagte eine Stadtsprecherin auf Anfrage. Die Stadt Stuttgart hatte bereits Mitte Juni entschieden, das zweitgrößte Volksfest in Deutschland erneut abzusagen. Es hätte vom 24. September bis zum 10. Oktober 2021 stattfinden sollen.

Vor Corona haben jedes Jahr rund 3,5 bis 4 Millionen Menschen das Volksfest besucht. Schausteller und Marktkaufleute sollen sich nun stattdessen mit Ständen und Fahrgeschäften in der City präsentieren dürfen.

Baden-Württemberg hatte am Mittwoch den Abschied von den starren Inzidenzregeln angekündigt. Ab kommenden Montag dürfen alle Menschen im Südwesten unabhängig von der Zahl der Neuinfektionen wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen – vorausgesetzt, sie sind geimpft, genesen oder getestet.