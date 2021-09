"Pandemie der Ungeimpften"

Stuttgart veröffentlicht Inzidenz von Geimpften und Ungeimpften

08.09.2021, 13:46 Uhr | t-online

Allerorten steigen die Corona-Zahlen. Die Stadt Stuttgart hat erhoben, wie die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen Geimpften und Ungeimpften aufgeteilt ist. Dabei zeigt sich ein klarer Trend.

In Stuttgart wurden erstmals die Sieben-Tage-Inzidenzen nach Impfstatus veröffentlicht. Der Leiter des Gesundheitsamts zeigt sich wenig überrascht über das eindeutige Ergebnis.

Nach einem steilen Anstieg der Corona-Zahlen in Stuttgart hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz unter der 100 eingependelt (Stand 18. September: 97,7). Mit Aussicht auf den Herbst ein kritischer Wert. Die Stadt ist der Inzidenz auf den Grund gegangen.

Gesundheitsamtleiter von Stuttgart: "Pandemie der Ungeimpften"

Sie veröffentlicht in einer Mitteilung sowohl die Sieben-Tage-Inzidenz unter den Geimpften als auch die Inzidenz unter den Ungeimpften. Das Ergebnis: Von den Menschen, die sich nicht gegen das Corona-Virus impfen lassen haben, lag die Inzidenz bei 202. Bei den geimpften Stuttgartern lediglich bei 28.

"Was wir derzeit erleben ist eine Pandemie der Ungeimpften", sagt Gesundheitsamtleiter Prof. Stefan Ehehalt. Er berichtet von einer Zunahme derjenigen, die in Quarantäne oder ärztlich behandelt werden müssen. Im Klinikum Stuttgart sei hingegen kein Fall bekannt, in dem eine vollständig geimpfte, infizierte Person intensivmedizinisch behandelt werden musste.

"Die Impfungen sind wirksam"

Er zeigte sich daher wenig überrascht von den deutlichen Zahlen: "Sie verdeutlichen einmal mehr, dass Impfungen den besten Schutz bieten – für jeden Einzelnen und auch für die gesamte Gesellschaft." Er weist deshalb erneut auf die offenkundige Wirksamkeit der Corona-Impfung hin – sie böten einen Schutz wie keine andere Maßnahme.

"Wir machen es allen so leicht es nur geht, sich eine Impfung abzuholen. Wer noch unentschlossen ist, kann sich vor Ort beispielsweise im Bezirk bei unseren Impfbussen beraten lassen", appelliert Prof. Ehehalt.