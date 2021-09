Stuttgart

503 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages im Südwesten

12.09.2021, 17:06 Uhr | dpa

Eine medizinische Mitarbeiterin hält einen Tupfer für einen Abstrich für einen Corona-Test in der Hand. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Im Südwesten sind innerhalb eines Tages 503 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Zahl stieg damit auf 547.250 seit Beginn der Pandemie, wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag in seinem aktuellen Lagebericht mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 91,8 (Vortag: 92,3) und damit erneut. Am vergangenen Freitag hatte sie 93,4 betragen. Zwei neue Todesfälle und damit 10.535 Tote im Zusammenhang mit dem Virus wurden registriert.

Die Impfquote für die vollständig Geimpften beträgt derzeit 61,1 Prozent. Als mindestens einmal geimpft gelten nach Angaben des Robert Koch-Instituts rund 63,6 Prozent der Menschen im Land.