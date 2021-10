In Richtung Stuttgart

Brennender Lkw-Auflieger verursacht Stau auf A8

05.10.2021, 09:58 Uhr | t-online, ads

Die Autobahn A8 bei Pforzheim (Symbolbild): Hier sorgt am Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer für Verzögerungen. (Quelle: Arnulf Hettrich)

Auf der A8 in Richtung Stuttgart ist ein Lkw-Auflieger in Brand geraten. Die Autobahn musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Die Ablöscharbeiten dauern an.

Ein Feuerwehreinsatz an einem brennenden Lkw blockiert momentan die A8 in Richtung Stuttgart. Der Anhänger des Lastwagens, der PET-Flaschen geladen hatte, war in Flammen aufgegangen. Das bestätigt eine Polizeisprecherin gegenüber t-online.

Der Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug, als ihm die Flammen auffielen, "geistesgegenwärtig" am Rand der Autobahn geparkt und den Anhänger abgekoppelt, so die Polizei. Demnach wurde er leicht verletzt und unter Schock ins Krankenhaus gebracht.

Vollsperrung auf der A8 Richtung Stuttgart nach Lkw-Brand: Linker Fahrstreifen wieder freigegeben

Die A8 in Richtung Stuttgart war wegen des Brands zunächst voll gesperrt, seit 8.39 Uhr ist die linke Fahrspur wieder freigegeben, wie die Polizeisprecherin t-online mitteilte. Wie lange die Sperrung noch anhält, ist unklar.

Aktuell werde der Lkw von der Feuerwehr Pforzheim heruntergekühlt. Erst dann könne der Wagen abgeschleppt werden, so die Polizeisprecherin. Grund für den Brand war demnach ein technischer Defekt.