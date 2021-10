Stuttgart

Uni Stuttgart feiert 25 Jahre Höchstleistungsrechnen

06.10.2021, 03:31 Uhr | dpa

Mit einem Festakt feiert die Stuttgarter Universität heute das 25-jährige Bestehen des Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS). Das HLRS wurde 1996 als erstes Bundeshöchstleistungsrechenzentrum gegründet und war Grundlage für Forschung und Innovationen rund um die Spitzentechnologie Supercomputing. Extrem große Rechnerleistungen - weit über den heimischen PC hinaus - sind zum Beispiel nötig, um komplexe Probleme in der Energie- und Mobilitätsforschung, der Teilchen- und Astroteilchenphysik sowie im Ingenieurwesen zu lösen.

In Deutschland gibt es an mehreren Standorten Supercomputer und ähnlich angelegte Rechenzentren. Erst im Sommer wurde am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) einer offiziell in Betrieb genommen.

Die Stuttgarter feiern die 25 Jahre HLRS mit einem ganztägigen Programm unter anderem mit Diskussionsrunden. Zum eigentlichen Festakt am Nachmittag werden unter anderem Grußworte der Forschungsministerinnen von Bund und Land, Anja Karliczek (CDU) und Theresia Bauer (Grüne), erwartet. Die gesamte Veranstaltung soll auch via Livestream im Internet übertragen werden.