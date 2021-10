Stuttgart

Gastgewerbe kämpft um Nachwuchs

14.10.2021, 13:23 Uhr | dpa

Dem Hotel- und Gastgewerbe in Baden-Württemberg fehlen weiter Auszubildende. "Corona hat dem Ausbildungsmarkt wahnsinnig geschadet", sagte Sofia Geisel, Mitglied in der Hauptgeschäftsführung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), am Donnerstag in Stuttgart. Im vergangenen Jahr wurden im Südwesten 21 Prozent weniger Ausbildungsverträge in Hotellerie und Gastronomie abgeschlossen als 2019. Aktuelle Zahlen wollen die Industrie- und Handelskammern Ende November mitteilen.

Schon vor der Pandemie fehlte im Südwest-Gastgewerbe der Nachwuchs, sagte Heike Gehrung-Kauderer von der Industrie- und Handelskammer Esslingen-Nürtingen. "Ohne Mitarbeiter aus dem Ausland können wir nicht mehr existieren."

Um die Lücken zu füllen, setzen das Land und die Industrie- und Handelskammern schon länger auf Geflüchtete. Im vom Wirtschaftsministerium geförderten "Kümmerer-Programm" begannen seit 2016 bis September 2020 mehr als 2600 zugewanderte Menschen eine Ausbildung im Südwesten. Dabei werden Geflüchtete auf dem Weg zu einer Lehrstelle unterstützt.