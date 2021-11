Einsatz bei Stuttgart

Mann attackiert 70-Jährige mit einer Machete

Ein Paket rettete ihr das Leben: Eine Seniorin ist am Samstag von einem Bewohner ihres Hauses mit einer Machete attackiert worden. Nur knapp konnte sie dem Angreifer entkommen.

In Esslingen bei Stuttgart ist am Samstag eine 70-jährige Frau von einem ihrem Nachbarn mit einer Machete attackiert worden. Wie die Polizei mitteilt, sei die Seniorin Samstagmittag an die Haustür des Mehrfamilienhauses gegangen, um ein Paket entgegenzunehmen. Auf ihrem Rückweg sei sie dann auf ihren 38-jährigen Hausmitbewohner getroffen, der sie umgehend mit einer Machete angriff.

Wie die Polizei mitteilt habe die Frau das Paket vor sich gehalten, um sich vor den Machetenhieben des Mannes zu schützen. Sie habe so in ihre Wohnung flüchten und die Polizei alarmieren können. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Angreifer in seiner Wohnung ausfindig machen. Dort habe er sich widerstandslos festnehmen lassen.

Stuttgart: Angreifer in Psychiatrie eingewiesen

Die Machete wurde bei der Festnahme sichergestellt. Die 70-Jährige, die bei dem Angriff an der Hand verletzt wurde, wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Dem Bericht zufolge liegen bei dem 38-jährigen Deutschen, Hinweise auf eine psychische Erkrankung vor.



Er wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Unterbringungsbefehl erließ und den Beschuldigten in die forensische Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie einwies. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an, heißt es.