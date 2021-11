Stuttgart

Go Ahead baut sein Angebot in Baden-Württemberg aus

11.11.2021, 12:22 Uhr | dpa

Der private Bahnanbieter Go Ahead verbessert sein Angebot. Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember kommen vor allem auf der Strecke zwischen Stuttgart und Aalen zusätzliche Züge zum Einsatz, wie Go Ahead am Donnerstag mitteilte.

Die Remsbahn (bislang RB 13) wird demnach zum Metropolexpress (MEX 13). Dieser fahre dann auch sonntags im Halbstundentakt. An den Wochenenden gebe es zwischen Stuttgart und Aalen in jeder Richtung jeweils einen zusätzlichen Abendzug. Zwischen Stuttgart und Karlsruhe sollen am Wochenende ebenfalls größere Kapazitäten angeboten werden. Auch die Filstalbahn (MEX 16) und die Murrbahn (RE 90) bauen ihr Angebot aus.