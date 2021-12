Stuttgart

Hoher Krankenstand: Ausfälle auf der Hochrheinstrecke

15.12.2021, 12:11 Uhr | dpa

Ein ICE der Deutschen Bahn (DB) steht am frühen Morgen an einem Bahnsteig in einem Bahnhof. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)