Mutter gab Hinweis

Mann soll Kinder sexuell missbraucht haben – Festnahme

04.01.2022, 16:51 Uhr | t-online, ads

Polizist legt einer Person Handschellen an (Symbolbild): Der Verdächtige soll zwei Mädchen in Böblingen und Stuttgart missbraucht haben. (Quelle: Andia)

Nach dem Hinweis einer Mutter ist in Stuttgart ein 28-Jähriger festgenommen worden. Er soll unter anderem die achtjährige Tochter der Frau sexuell missbraucht haben.

Bei einem Zugriff von Polizei und Staatsanwaltschaft in Stuttgart ist ein Mann wegen des Verdachts sexuellen Missbrauchs festgenommen worden. Ausgelöst wurde die Aktion durch die Mutter eines möglichen Opfers.

Sie hat den 28-Jährigen nach Angaben der Polizei im Dezember angezeigt, weil er ihre acht Jahre alte Tochter und ein elfjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben soll. Erste Ermittlungen zeigten demnach, dass der Mann im Oktober zuerst in Böblingen "sexuelle Handlungen" an der Achtjährigen und später im Dezember in Stuttgart an beiden Mädchen vorgenommen hat.



Der Verdächtige wurde deshalb am Montag festgenommen und sitzt nun in Haft. Die Ermittlungen dauern an.