Ein Döner für einen Cent

Ansturm nach Eröffnungsangebot bei Dönerladen von Rapper

15.01.2022, 15:42 Uhr | t-online, ads

Ein Menschenauflauf vor dem "Babas Döner by Massiv": Mit einem besonders günstigen Eröffnungsangebot sorgte der Rapper für Schlangen. (Quelle: 7aktuell.de)

Mit einem wohl einzigartigen Angebot sorgt der Dönerladen eines Musikers für einen Menschenauflauf in Stuttgart: Für die Eröffnung bietet Rapper Massiv Döner zum Spottpreis an.

Ein weiterer Rapper eröffnet einen weiteren Schnellimbiss: Einen Cent pro Döner zahlte man zur Eröffnung des Dönerladens von Rapper Massiv – offenbar wollte man sich nicht allein auf die Fans verlassen. Und die Strategie ging auf: Vor dem Restaurant in der Wagenburger Straße in Stuttgart-Ost bildeten sich Schlangen.

Der Laden eröffnete am Samstagmittag um 12 Uhr – natürlich mit Rapper Massiv vor Ort: Zum Ein-Cent-Döner gab es gleich Fotos mit den Fans. Auch die Polizei Stuttgart ist mit von der Partie, um mögliches Gedränge zu kontrollieren und an die Corona-Maßnahmen zu erinnern, so die "Stuttgarter Nachrichten".

Die Eröffnung des Ladens und das Angebot hatte der Rapper zuvor über die sozialen Medien angekündigt. Es ist demnach die dritte Filiale der Dönerkette.