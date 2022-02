Unfall in Stuttgart-Möhringen

Auto überschlägt sich und landet kopfüber in Baustelle

13.02.2022, 09:23 Uhr | t-online

Ein junger Autofahrer ist in Stuttgart gegen einen Stromkasten gekracht und hat sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Schließlich landete er auf dem Dach in einer Baustelle.

An der Kreuzung Vaihinger Straße/Nord-Süd-Straße in Stuttgart-Möhringen ist es in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr zu einem Unfall mit einem Pkw gekommen. Das bestätigte die Polizei Stuttgart auf Nachfrage von t-online.

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, soll ein 22-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und von der Fahrbahn abgekommen sein. Er krachte demnach gegen den Stromkasten einer Ampelanlage und überschlug sich. Das Fahrzeug landete auf dem Dach in einer Baustelle, wie Fotos von der Unfallstelle zeigen.

Laut Reporter konnte sich der junge Mann unverletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Schaden an der Ampelanlage und am Unfallfahrzeug dürfte jedoch hoch sein.