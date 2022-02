Polizei sucht Zeugen

Straßenbahn rammt Auto – zwei Verletzte

23.02.2022, 10:14 Uhr | dpa, t-online, ads

Eine Straßenbahn ist in Stuttgart mit einem Auto zusammengestoßen. Zwei Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer. Die Polizei sucht Zeugen, um die Ursache zu ermitteln.

Bei einem Straßenbahnunfall in Stuttgart-Süd sind zwei Menschen verletzt worden. Der 41-jährige Straßenbahnfahrer war auf der Linie U9 stadtauswärts am Erwin-Schoettle-Platz über eine Kreuzung gefahren und dort den Wagen gerammt, wie ein Polizeisprecher am Dienstagabend sagte.

Die Autofahrerin sei dabei schwer verletzt worden und musste von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der Straßenbahnfahrer selbst sei leicht verletzt worden. Der Sachschaden an Auto und Straßenbahn beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

Derzeit werde ermittelt, ob einer der beiden ein Haltesignal missachtet habe. Die Polizei sucht daher Personen, die zum Zeitpunkt des Unfalls vor Ort waren. "Insbesondere Angaben zur Ampelschaltung des Pkw oder der Signalschaltung der Stadtbahn" seien von Bedeutung. Zeuginnen oder Zeugen können sich unter +49711 8990 4100 bei der Polizei Stuttgart melden.