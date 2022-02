Unfall auf Parkplatz

Mercedes-SUV kracht in Frau – Tod im Krankenhaus

23.02.2022, 07:34 Uhr | pb, t-online

Abgeschleppter Mercedes-SUV in Schorndorf: Der Fahrer des Wagens war in eine 45-Jährige gefahren. Sie verstarb später. (Quelle: 7aktuell)

Tödlicher Unfall in Schorndorf: Dort war ein SUV in eine Frau gefahren – sie erlag ihren Verletzungen in einem Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

In Schorndorf bei Stuttgart ist am Dienstagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Die 45-Jährige war zu Fuß auf einem Parkplatz in der Gmünder Straße unterwegs, als sie von einem 65-jährigen SUV-Fahrer erfasst wurde.

Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen, und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie später ihren Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Aalen am Nachmittag in einer Mitteilung bestätigte.



Tödlicher Unfall in Schorndorf: Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab, nun werden Zeugen gesucht. (Quelle: 7aktuell)



Unfall bei Stuttgart: Mercedes-SUV kollidiert mit Frau

Wieso der Mercedes-SUV überhaupt in die Frau krachte, war zunächst unklar. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise.

Menschen, die den Vorfall beobachtet haben, können sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 07191 8929-90 melden.