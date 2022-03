Polizei sucht Zeugen

13-Jähriger nach Ausflug vermisst – Fotofahndung

11.03.2022, 17:30 Uhr | t-online, ads

Ein Passbild von Jakob: Er soll bis Mittwoch bei Verwandten in Stuttgart gewesen sein. (Quelle: Polizei Baden-Württemberg)

Wer hat den 13-jährigen Jakob gesehen? Nach einem gewöhnlichen Ausflug soll der Junge nicht nach Hause zurückgekehrt sein. Jetzt bittet die Polizei die Öffentlichkeit mit einem Bild des Vermissten um Mithilfe.

Die Polizei Reutlingen sucht nach dem 13 Jahre alten Jakob aus Neidlingen. Wie sie am Freitag mitteilt, werde der Junge dringend gesucht. Er sei in letzter Zeit öfter alleine mit der Bahn unterwegs gewesen und habe bis zum vergangenen Mittwoch Angehörige in Stuttgart besucht. Seitdem sei er verschwunden.

Jakob sei etwa 1,70 Meter groß und habe schwarze Haare, wie auch auf dem veröffentlichten Bild zu sehen ist. Wie die Polizei angibt, könnte er eine dunkelblaue Daunenjacke, einen hellblauen Puma-Kapuzenpullover, schwarze Jeans und schwarze Schuhe mit goldenem Puma-Schriftzug tragen.

Zeugen, die den Jungen gesehen haben oder wissen, wo er sich aufhält, können sich unter 07021-501 0 bei der Polizei melden.