Stuttgart

Evangelische Landeskirche wählt Nachfolge für Landesbischof

17.03.2022, 01:57 Uhr | dpa

Nach der Bischofswahl in der badischen Landeskirche erhalten auch die Protestanten in Württemberg eine neue Kirchenspitze. Landesbischof Frank Otfried July, seit 2005 Bischof in Württemberg und damit dienstältester Geistlicher auf einem solchen Posten in Deutschland, geht im Juli in den Ruhestand. Seine Nachfolge soll am Donnerstag (ab 11.00 Uhr) in einem komplizierten Verfahren von der württembergischen Landessynode gewählt werden.

Eine Bewerberin und zwei Kandidaten machen sich Hoffnungen. Neben der Pfarrerin Viola Schrenk treten der Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl und Gottfried Heinzmann, der Chef eines diakonischen Unternehmens, zur Wahl an. Geplant ist, dass sich die Synode bis Donnerstagabend mehrheitlich auf einen Kandidierenden einigt. Die Abstimmung kann aber auch am Freitagmorgen oder sogar zu einem noch späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden, wenn sich die Lager in der Synode nicht einigen.