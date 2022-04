Start im Juni

Das müssen Bahnfahrer in Stuttgart über das 9-Euro-Ticket wissen

20.04.2022, 18:07 Uhr | mics, t-online

Zwei Stuttgarter Stadtbahnen fahren am Stau vorbei (Archiv): Das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr soll Geldbeutel und Straßenverkehr entlasten. (Quelle: Verkehrsverbund Stuttgart)

Es soll die Menschen in der Region Stuttgart entlasten und den Nahverkehr attraktiver machen: Das 9-Euro-Ticket. Der VVS gab nun Details bekannt. Ein Überblick.

Das 9-Euro-Ticket nimmt auch in der Region Stuttgart Konturen an. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe hatte sich zuvor auf die Eckpunkte des Angebotes geeinigt, die endgültige Zustimmung der Bundesregierung steht noch aus – mit größeren Änderungen wird allerdings nicht mehr gerechnet. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit.

Demnach soll das Ticket in der Zeit vom 1. Juni bis 31. August 2022 gelten. Das Ticket kostet neun Euro und gilt jeweils für einen Kalendermonat, also zum Beispiel vom 1. Juni bis 30. Juni. Für den Juli und August können dann weitere 9-Euro-Tickets gekauft werden.

Was Interessenten sonst noch wissen müssen.

Wo gilt das 9-Euro-Ticket?

Das 9-Euro-Ticket gilt nicht nur im Verbundgebiet des VVS, sondern im Nahverkehr in ganz Deutschland. Dazu zählen Straßen- und Stadtbahnen, U- und S-Bahnen, Stadt- und Regionalbusse und Regionalzüge (RB, RE, IRE).

Der Fernverkehr (z. B. ICE, IC/EC oder Flixtrain) kann mit dem 9-Euro-Ticket nicht genutzt werden.

Ab wann gilt das 9-Euro-Ticket?

Die 9-Euro-Monatskarte gibt es vom 1. Juni bis zum 31. August 2022. Sie gilt immer für einen Kalendermonat (also z. B. vom 1. Juni bis 30. Juni 2022). Gleitende Zeiträume sind nicht vorgesehen. Der Einstieg beziehungsweise der Kauf ist in diesem Zeitraum jederzeit möglich. Das Ticket kostet neun Euro pro Kalender-Monat – also 9 Euro für Juni, neun Euro für Juli und neun Euro für August.

Ab wann und wo kann das Ticket gekauft werden?

Das 9-Euro-Ticket kann ab Ende Mai gekauft werden. Es ist auch über die VVS-App erhältlich, die in der Region Stuttgart am häufigsten genutzte Mobilitätsapp. Es wird aber auch eine analoge Verkaufsmöglichkeit geben. Geprüft wird im VVS aktuell der Verkauf über Fahrkartenautomaten und Kundenzentren.

Was muss ich tun, wenn ich bereits ein VVS-Jahresticket oder ein VVS-Semesterticket habe?

Auch VVS-Abonnenten sowie Inhaber von Jahres- oder Semestertickets werden von dem günstigen Preis und der bundesweiten Gültigkeit profitieren. Alle, die bereits ein Abo, Jahresticket oder Studi-Ticket haben, fahren in den drei Monaten ebenfalls für neun Euro im Monat.



Das genaue Verfahren für Abonnenten wird aktuell noch mit den Abo-Centern im VVS abgeklärt: Sie bekommen entweder eine Erstattung oder es werden in den drei Monaten Juni, Juli und August nur neun Euro abgebucht.

Was, wenn ich mein Ticket für die drei Monate schon bezahlt habe?

Studierende oder Inhaber eines Jahrestickets, die ihr Ticket schon im Voraus bezahlt haben, werden eine Erstattung für den Zeitraum bekommen. Sobald die genauen Formalitäten endgültig feststehen, werden die Kunden über die Details informiert. Im VVS und bei den Verkehrsunternehmen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Ist das 9-Euro-Ticket personenbezogen?

Ja, die Fahrkarte ist personenbezogen und wird auf den Namen einer Person ausgestellt. Ausnahme sind die Plus-Tickets des VVS – sie sind übertragbare Tickets und bleiben auch als 9-Euro-Ticket weiterhin übertragbar (auch bundesweit).

Wie sieht es mit Mitnahmeregelungen aus?

Die Plus-Tickets im VVS gelten rund um die Uhr im gesamten VVS-Verbundgebiet – dies gilt auch für die Mitnahmeregelung einer weiteren Person am Abend.

Wie sieht es mit 1. Klasse-Berechtigungen aus?

Der 1. Klasse-Zuschlag ist nur für den jeweiligen Gültigkeitsbereich gültig. Außerhalb des VVS gilt das 9-Euro-Ticket als persönlicher Fahrschein der 2. Klasse ohne erweiterte Regelungen.