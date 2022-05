Kornwestheim bei Stuttgart

Leichenwagen mit Sarg brennt – Feuer greift über

02.05.2022, 08:14 Uhr | t-online, LKA

Eine Einsatzkraft der Feuerwehr löscht das Feuer am Bestatterfahrzeug: Bei dem Brand mussten Personen evakuiert werden. (Quelle: 7aktuell)

Bei Stuttgart ist es zu einem Fahrzeugbrand zweier Bestattungsdienste gekommen. Dabei griff das Feuer von einem Leichenwagen auf einen weiteren Pkw über. Umliegende Gebäude mussten evakuiert werden.

Am frühen Montagmorgen haben zwei Leichenwagen in Kornwestheim bei Stuttgart gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Transporter eines Bestattungsunternehmens bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei bereits in Vollbrand gestanden. Im weiteren Verlauf habe das Feuer noch auf einen weiteren Transporter und einen Pkw übergegriffen.

Laut Reporter vor Ort habe es sich bei dem brennenden Fahrzeug um einen Wagen eines Auslandsbestattungsdienstes gehandelt, in dem eine verstorbene Person ins Heimatland habe, überführt werden sollen. Daher habe sich ein leerer Sarg in dem Wagen befunden. Das Fahrzeug sei aus einer schmalen Hofeinfahrt gerollt und in die weiteren Wagen eines deutschen Bestatters gekracht.

Umliegende Gebäude mussten für den Löscheinsatz geräumt werden. Es sei ein Sachschaden von rund 80.000 Euro entstanden. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.