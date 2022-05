Mehr ukrainische Flüchtlinge an Schulen im Südwesten

Mehr ukrainische Fl├╝chtlinge an Schulen im S├╝dwesten

Die Zahl gefl├╝chteter Kinder und Jugendlicher aus der Ukraine ist auch an baden-w├╝rttembergischen Schulen deutlich gestiegen. Den am Dienstag ver├Âffentlichten Zahlen der Kultusministerkonferenz (KME) zufolge wurden im Vergleich zur Vorwoche im S├╝dwesten mehr als 4600 weitere von ihnen aufgenommen.

Baden-W├╝rttemberg hat im Bundesl├Ąndervergleich bisher mit die meisten gefl├╝chteten Kinder und Jugendlichen aufgenommen: 14.175. Nur Bayern (17.678) und Nordrhein-Westfalen (14.700) meldeten hier noch mehr. Insgesamt wurden an Schulen in Deutschland fast 92.000 aufgenommen.

Die KMK-Pr├Ąsidentin und schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte Mitte April eine m├Âgliche Gr├Â├čenordnung von bis zu 400.000 gefl├╝chteten Sch├╝lern genannt, die an den Schulen unterkommen k├Ânnten. Insgesamt werden in Deutschland etwa elf Millionen Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler unterrichtet.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar hat die Bundespolizei 400.632 Fl├╝chtlinge aus der Ukraine in Deutschland festgestellt - ├╝berwiegend Frauen, Kinder und alte Menschen, wie das Bundesinnenministerium am Dienstag bei Twitter mitteilte. Da Ukrainer visumsfrei einreisen k├Ânnen, d├╝rfte die tats├Ąchliche Zahl jedoch h├Âher liegen.