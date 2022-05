Verdi ruft zu Warnstreiks bei der Telekom im Südwesten auf

Die Gewerkschaft Verdi hat Besch├Ąftigte der Deutschen Telekom in Baden-W├╝rttemberg f├╝r Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen. An 14 Standorten im Land sollen rund 1000 Besch├Ąftigte zu einem ganzt├Ątigen Warnstreik zusammenkommen, wie eine Sprecherin von Verdi am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.