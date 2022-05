Stuttgart Mercedes startet System-Verkauf zum automatisierten Fahren Von dpa 06.05.2022 - 05:48 Uhr Lesedauer: 2 Min. Florian Kunkel, Entwickler bei der Mercedes Benz AG, sitzt in einem fahrenden Mercedes vom Typ EQS 580 4Matic unter Anwendung des Drive Pilots, einer Technologie der Mercedes Benz AG f├╝r das Autonome Fahren. (Quelle: Carsten Koall/dpa/dpa-bilder)

Mercedes startet in Deutschland als erster Hersteller den Verkauf eines Systems zum hochautomatisierten Fahren, das komplett die Kontrolle im stockendem Verkehr auf der Autobahn ├╝bernehmen kann. F├╝r die S-Klasse kostet es 5000 Euro plus Mehrwertsteuer, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Beim Elektromodell EQS werden gut 7400 Euro vor Mehrwertsteuer f├Ąllig, weil noch ein Fahrassistenzpaket dazugebucht werden muss.

Bisher werden in den Autos Fahrassistenzsysteme eingesetzt, die dem Fahrer zwar verschiedene Aufgaben wie das Halten der Spur oder des Abstands abnehmen k├Ânnen. Der Mensch bleibt dabei aber in der Verantwortung und muss die H├Ąnde am Steuer lassen. Das gilt zum Beispiel f├╝r Teslas Assistenzsystem Autopilot.

Mercedes bekam in Deutschland als erster Autohersteller eine Zulassung f├╝r den Betrieb eines Systems, bei dem der Fahrer in bestimmten Situationen die Kontrolle abgeben und zum Beispiel fernsehen darf. Er muss allerdings jederzeit bereit sein, wieder die Steuerung zu ├╝bernehmen.

Der Einsatz des Systems mit dem Namen "Drive Pilot" ist mit rechtlichen Vorgaben auf sehr konkrete Situationen beschr├Ąnkt. So funktioniert es nur auf Autobahnen, bei Geschwindigkeiten bis zu 60 Kilometern pro Stunde und nur solange der Abstand zum davor fahrenden Fahrzeug nicht zu gro├č wird. Erkennt das System, dass die Voraussetzungen da sind, l├Ąsst es sich vom Fahrer aktivieren. W├Ąhrend Drive Pilot das Auto steuert, liegt die Verantwortung bei Mercedes. Wenn das System den Fahrer auffordert, wieder die Kontrolle zu ├╝bernehmen, hat er bis zu zehn Sekunden Zeit daf├╝r.