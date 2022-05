Russische Menschenrechtsorganisation Memorial: Heuss-Preis

Nach der gerichtlich erzwungenen Aufl├Âsung der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial hat die international bekannte Initiative den Theodor-Heuss-Preis erhalten. Die Mitgr├╝nderin Irina Scherbakova nahm die Ehrung am Samstag in Stuttgart entgegen. "Wir k├Ânnen den Machthabern nur die Kraft der Schwachen entgegensetzen", sagte sie einer Mitteilung der Stiftung zufolge. "Aber wir m├╝ssen dem Giftnebel, der die historische Wahrheit verdecken soll, aufl├Âsen." Memorial hatte 1989 begonnen, den stalinistischen Terror aufzuarbeiten und ist nun die gr├Â├čte Menschenrechtsorganisation in Russland. Die Stiftung w├╝rdigte mit dem Preis den "unbeirrten Kampf f├╝r die Menschenrechte".