SPD will mehr Solaranlagen auf Landesgebäuden

Die grün-schwarze Regierung geht den Ausbau der Solarenergie auf landeseigenen Gebäuden aus Sicht der SPD viel zu langsam an. Die Opposition im Landtag moniert, dass es im Südwesten mehrere Kreise mit nicht einmal einem einzigen Solardach auf einem der vielen Landesgebäude gebe. So liege die Quote zum Beispiel in Baden-Baden, Böblingen oder Lörrach bei null Prozent, wie aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der SPD hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Für 28 der insgesamt 44 Stadt- und Landkreise liegen Zahlen vor. Den Antworten des Ministeriums zufolge ist der Anteil von Landesgebäuden mit Solardächern in Mannheim (7,5 Prozent) und Göppingen (7,4 Prozent) am höchsten. In Mannheim sollen 16 von 213 landeseigenen Gebäuden mit Photovoltaik ausgestattet sein, in Göppingen 4 von 54 Gebäuden. Warum es in einem Kreis mehr und in einem anderen Kreis weniger Photovoltaikanlagen gebe, könne pauschal nicht beantwortet werden, sagte der Sprecher des Finanzministeriums. "Das kommt ja dann konkret auf den Landkreis an und die Landesgebäude, die darin liegen."