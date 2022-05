Hermann trotzt Sparappell: Mehr Geld für Verkehrswende

Verkehrsminister Winfried Hermann dringt trotz des Sparappells der Fraktionschefs der Koalition auf eine noch schnellere Umsetzung der teuren Verkehrswende im Land. Um den Umstieg vom Auto auf Busse und Bahnen zu beschleunigen, m├╝sse man deutlich mehr in Infrastruktur und Fahrzeuge investieren, sagte der Gr├╝ne am Montag in Stuttgart. Er wolle deshalb die Spitzen der Koalition daran erinnern: "Der Koalitionsvertrag besteht nicht nur aus Sparen, sondern auch aus Investieren."