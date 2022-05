Erneut Warnstreiks bei der Telekom im Südwesten

Mehr als 1000 Besch├Ąftigte der Deutschen Telekom haben nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Dienstag in Baden-W├╝rttemberg erneut ihre Arbeit niedergelegt. Die Warnstreiks h├Ątten an 14 Standorten stattgefunden, darunter in Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Mannheim. Die Gewerkschaft hatte Einschr├Ąnkungen angek├╝ndigt, etwa Terminausf├Ąlle beim Service sowie l├Ąngere Wartezeiten in der Hotline und bei Entst├Ârungen. Bereits am Donnerstag vergangener Woche gab es Arbeitsniederlegungen.