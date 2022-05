Lucha begrüßt Pläne für strenge Triage-Regelung des Bundes

Baden-W├╝rttembergs Gesundheitsminister Manne Lucha hat die Pl├Ąne des Bundes f├╝r eine eng gefasste Triage begr├╝├čt. Unter dem Begriff versteht man die Priorisierung von Patienten bei zu knappen Kapazit├Ąten. Auch aus seiner Sicht m├╝sse man in einer Pandemie alles erdenklich M├Âgliche daf├╝r tun, um eine Triage-Situation zu vermeiden, teilte der Gr├╝nen-Politiker am Dienstag in Stuttgart mit.