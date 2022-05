In einem Wohnhaus im baden-w├╝rttembergischen Eberdingen ist es offenbar zu einer Bluttat gekommen. Ein Vater hat seine Ehefrau, seine Tochter und sich selbst umgebracht. Der vierj├Ąhrige Sohn hat schwer verletzt ├╝berlebt.

Ein 35 Jahre alter Mann hat in Eberdingen (Region Stuttgart) in Baden-W├╝rttemberg nach ersten Erkenntnissen der Polizei seine 33-j├Ąhrige Ehefrau und seine sechs Jahre alte Tochter und anschlie├čend sich selbst get├Âtet. Den Ermittlern zufolge ereigneten sich die Taten am sp├Ąten Donnerstagabend.