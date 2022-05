Curevac-Gründer Hoerr: Scheitern gehört im Leben dazu

Der Gr├╝nder des T├╝binger Biotechunternehmens Curevac, Ingmar Hoerr, hat kritisiert, dass Scheitern in Deutschland viel zu sehr verp├Ânt ist. "Ja, das Scheitern bei uns ist nicht zul├Ąssig. Wer einmal gescheitert ist im Leben, ist immer gescheitert. Das ist ein Dogma, das man hat, und das darf nicht sein", sagte Hoerr im "C├Ąshflow"-Podcast des baden-w├╝rttembergischen Finanzministers Danyal Bayaz (Gr├╝ne). Dadurch umgehe man Risiken, die man eigentlich brauche, wenn man Hightech voranbringen m├Âchte, sagte Hoerr.

Hoerr pl├Ądierte im Podcast auch f├╝r mehr Unternehmertum an wissenschaftlichen Einrichtungen, beispielsweise den Universit├Ąten. Diese scheuten nichts so wie Gr├╝ndungen, "wie der Teufel das Weihwasser". "Die akademische Forschungsfreiheit ist wirklich gemei├čelt in Stein, das darf nicht angegriffen werden", sagte Hoerr.