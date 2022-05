Steuerschätzung: Land trotz Ukraine-Kriegs mit Geldsegen

Stuttgart Steuersch├Ątzung: Land trotz Ukraine-Kriegs mit Geldsegen Von dpa 15.05.2022 - 14:11 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Das Land Baden-W├╝rttemberg kann bis zum Jahr 2026 mit ├╝ber 7,4 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im November erwartet. Das ist das Ergebnis der Steuersch├Ątzung, wie die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Koalitionskreisen in Stuttgart erfuhr. In der gr├╝n-schwarzen Koalition ist die Freude ├╝ber den vorausgesagten Steuersegen aber ged├Ąmpft, weil erwartet wird, dass die Konjunktur und die Einnahmen des Staates infolge des Ukraine-Kriegs und der anhaltenden Pandemie im Laufe des Jahres noch einbrechen k├Ânnten.

Prognose: Steigende Einnahmen Jahr f├╝r Jahr

Das Finanzministerium hat die Steuersch├Ątzung vom Donnerstag f├╝r Baden-W├╝rttemberg heruntergerechnet und kommt nach dpa-Informationen zu dem Ergebnis, dass die Einnahmen in den n├Ąchsten f├╝nf Jahren kontinuierlich steigen. In diesem Jahr kann das Land mit Mehreinnahmen von einer Milliarde Euro rechnen. F├╝r den Doppelhaushalt 2023/2024 soll es ein Plus von knapp drei Milliarden Euro geben. Im Jahr 2025 werden 1,6 Milliarden Euro mehr prognostiziert. Und 2026 d├╝rfte es einen Rekord geben: Dann soll das Land mehr als 40 Milliarden Euro einnehmen - ein Plus von fast 1,8 Milliarden Euro. Wie die dpa aus Koalitionskreisen erfuhr, hat das Finanzministerium die geringeren Einnahmen des Landes durch die Entlastungspakete des Bundes schon eingepreist.

Sprudelnde Steuerquellen auch bei St├Ądten und Gemeinden

Auch die Kommunen im S├╝dwesten d├╝rfen demnach mit einem deutlichen Plus rechnen: In den kommenden drei Jahren sollen St├Ądte und Gemeinden etwa 3,1 Milliarden Euro zus├Ątzlich einnehmen. Die Kommunen werden demnach in diesem Jahr gut 800 Millionen Euro mehr zur Verf├╝gung haben als noch im November vorhergesagt. Im kommenden Jahr d├╝rfen sie mit 1,1 Milliarden Euro mehr rechnen und 2024 mit fast 1,2 Milliarden Euro zus├Ątzlich. F├╝r 2025 und 2026 lagen die Zahlen zun├Ąchst noch nicht vor.