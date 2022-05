Auf einem Backnanger Spielplatz ist es zu einer Massenschlägerei mit mindestens 35 Beteiligten gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es am Samstagabend gegen 19.30 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei weiblichen, noch unbekannten Personen. Es solidarisierten sich mit den rivalisierenden Frauen mehrere Personen aus den jeweiligen Lagern, woraufhin es zu einem Handgemenge kam.

Backnang: Drei Tatverdächtige vorübergehend mitgenommen

An dem Abend waren zur Lagebewältigung 21 Polizeistreifen im Einsatz. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Zeugen sollten sich zur Klärung der Details bitte mit der Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191-9090 in Verbindung setzen.