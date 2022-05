Beim Einparken hat eine 84-Jährige ihren Ehemann eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er später seinen Verletzungen erlegen ist. Die Frau erlitt einen Schock und musste ebenfalls behandelt werden.

Es ist ein tragischer Unfall, der sich am Dienstag in Oberndorf im Kreis Rottweil ereignet hat. Eine 84-jährige Frau wollte den Wagen in eine Garage einparken. Hierbei wies sie laut Mitteilung der Polizei von Mittwoch ihr Mann ein.