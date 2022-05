Tourismusregionen in Baden-Württemberg fürchten das 9-Euro-Ticket

├ťberlaufene Tourismusgebiete und Chaos an den Bahnh├Âfen in Baden-W├╝rttemberg: Diese Gefahr sehen zumindest die Verkehrsverb├╝nde in Stuttgart und dem S├╝dwesten. Wo der Kollaps droht.

Stuttgart: VVS rechnet mit ├ťberlastung in Richtung Schwarzwald und Bodensee

Beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) rechnete ein Sprecher weniger in der Region Stuttgart mit Auslastungsproblemen als vielmehr in Tourismusregionen wie dem Schwarzwald oder Bodensee, wo die Z├╝ge teilweise nur im Stundentakt fahren k├Ânnten. Er verwies zudem darauf, dass die Aktion auf die Sommermonate falle, "in denen Bahnen und Busse ├╝blicherweise nicht so stark ausgelastet sind wie im Winter".