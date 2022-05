Deutlich weniger Baugenehmigungen im Südwesten

Die Zahl der Baugenehmigungen f├╝r Wohnungen ist in Baden-W├╝rttemberg im ersten Quartal zur├╝ckgegangen. Insgesamt wurden von Januar bis M├Ąrz 2022 Baugenehmigungen f├╝r 12.125 Wohnungen erteilt, 18 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres mit 14.790 Wohnungen, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die Zahl der genehmigten Einfamilienh├Ąuser sank um 31 Prozent auf 2381 und die der Zweifamilienh├Ąuser um elf Prozent auf 1606 Wohnungen.

Es wurden 5928 Wohnungen in Mehrfamilienh├Ąusern genehmigt, was einen R├╝ckgang von 16 Prozent bedeutet. Zugleich nahm die Zahl der genehmigten Wohnungen in Wohnheimen um 157 Prozent auf 458 zu. Ferner wurden von Januar bis M├Ąrz 275 Wohnungen in Nichtwohngeb├Ąuden zum Bau freigegeben. Hinzu kommen 1477 Bestandswohnungen, bei denen Umbau-, Anbau- oder Ausbauma├čnahmen erlaubt wurden.