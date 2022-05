Der bis dato unbekannte verstorbene Mann, der am vergangenen Mittwochabend in der Murr bei Burgstetten in der Region Stuttgart aufgefunden wurde, ist nun identifiziert worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Es handele sich demnach um einen 42 Jahre alten rumÀnischen Staatsangehörigen, der zuletzt als Erntehelfer im Rems-Murr-Kreis tÀtig war.