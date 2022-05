Land will mehr Sonderpädagogen ausbilden

Im Kampf gegen den massiven Lehrermangel will das Land k├╝nftig deutlich mehr Sonderp├Ądagogen auszubilden. Das geht aus einer Kabinettsvorlage von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Gr├╝ne) hervor, die am Dienstag von der Landesregierung beschlossen werden soll. Die "S├╝dwest Presse" hatte zun├Ąchst dar├╝ber berichtet. An der P├Ądagogischen Hochschule (PH) Freiburg soll demnach der Studiengang Sonderp├Ądagogik neu geschaffen werden, um dort ab dem Wintersemester 2023/24 j├Ąhrlich 175 Lehramtsstudenten auszubilden. Doch noch, so das Blatt, seien die Pl├Ąne nicht gesichert, denn es fehle an passenden R├Ąumlichkeiten.