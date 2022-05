Mehr als 100.000 Kriegsflüchtlinge in Baden-Württemberg

In Baden-W├╝rttemberg sind drei Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges bereits mehr als 100.000 Kriegsfl├╝chtlinge registriert worden. Seit Kriegsbeginn haben die Beh├Ârden im S├╝dwesten 104.222 Gefl├╝chtete aus der Ukraine erfasst (Stand: 23. Mai), wie das f├╝r Migration zust├Ąndige Justizministerium am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Damit seien innerhalb von drei Monaten mehr Menschen registriert worden als im gesamten Jahr 2015 - dem damaligen H├Âhepunkt der Fl├╝chtlingskrise. Damals seien 101 141 Asylsuchende nach Baden-W├╝rttemberg gekommen.

"Nach drei Monaten Krieg beobachten wir, wie schnell wir uns an die schrecklichen Bilder und Schlagzeilen gew├Âhnen", sagte Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) in Stuttgart. Das sei menschlich und nachvollziehbar. Krieg d├╝rfe aber nicht zur Normalit├Ąt werden. "Lassen Sie uns wachsam bleiben und auch in Zukunft das Mitgef├╝hl und die Tatkraft finden, mit denen wir in den vergangenen drei Monaten dieser Krise Verantwortung ├╝bernommen und unseren Beitrag geleistet haben", sagte Gentges.