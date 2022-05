Fast genau zwei Jahre nach den n├Ąchtlichen Ausschreitungen in der Stuttgarter City setzt die Stadt deutlich mehr Videokameras ein, um die Lage an den zentralen Pl├Ątzen besser ├╝berwachen zu k├Ânnen. Von diesem Freitag an werden 23 Kameras an sieben Standorten angeschaltet, ein weiterer soll bis Ende August in Betrieb genommen werden, k├╝ndigte die Stadt am Mittwoch an.