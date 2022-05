Betrug: Unbekannte erbeuten Münzen im sechsstelligen Wert

Unbekannte T├Ąter haben in Stuttgart Goldm├╝nzen im sechsstelligen Wert von einer Rentnerin erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich am Mittwoch bei einem Anruf zwei M├Ąnner als Polizist sowie als Enkel der Frau ausgegeben. Der 87-J├Ąhrigen wurde vorgegaukelt, dass ihr Enkel an einem t├Âdlichen Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei. Die T├Ąter forderten die Frau auf, eine Haftstrafe mit der Zahlung von 20.000 bis 40.000 Euro zu verhindern. Weil sie aber nicht genug Bargeld hatte, einigten sich die Beteiligten auf die ├ťbergabe von Goldm├╝nzen. Die Rentnerin packte diese in eine Tasche und ├╝bergab sie einem unbekannten Abholer.