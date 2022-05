Steinmeier: Deutschland braucht mehr Handelspartner

Als Lehre aus der Corona-Pandemie muss Deutschland nach Ansicht von Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeier die Zahl seiner Handelspartner vergr├Â├čern. "Wir werden die Globalisierung nicht zur├╝ckdrehen k├Ânnen. Wir werden es auch nicht wollen", sagte Steinmeier am Donnerstag auf einer Podiumsdiskussion des Katholikentags in Stuttgart. Der Prozess der Globalisierung k├Ânne aber auch nicht weiter betreiben werden wie bislang. "Nur noch, wo wir am billigsten einkaufen k├Ânnen, mit denen treiben wir Gesch├Ąfte - das ist jedenfalls das Konzept, das keine Zukunft hat."

Steinmeier sagte weiter: "Wir werden die Zahl der L├Ąnder, von denen wir Rohstoffe und Vorprodukte bekommen, soweit wie m├Âglich erweitern m├╝ssen, um in solchen Krisen wie jetzt besser reagieren zu k├Ânnen." In der Pandemie sei deutlich geworden, wie riskant es sei, von einem Exportland wie China abh├Ąngig zu sein. Beispielsweise w├╝rden 80 Prozent der Wirkstoffe in Arzneimitteln in Ostasien hergestellt, vor allem in China. Das gelte auch f├╝r Kunststoffvorprodukte und Corona-Schnelltests.